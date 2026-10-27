Cargojet Aktie
WKN DE: A2PKMF / ISIN: CA14179V5036
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cargojet legt Quartalsergebnis vor
Cargojet wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,817 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 269,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219,9 Millionen CAD umgesetzt.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,58 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,24 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 1,10 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 992,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cargojet legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Cargojet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Cargojet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Cargojet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
Aktien in diesem Artikel
|Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
|53,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.