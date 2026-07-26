Erste Schätzungen: Cargojet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cargojet wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,800 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Cargojet 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 259,1 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cargojet 238,2 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 CAD, gegenüber 5,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 992,7 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at