Cargotec Aktie
WKN DE: A14W0S / ISIN: US14179X1037
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cargotec gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cargotec veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,332 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cargotec ein EPS von -1,330 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 438,6 Millionen USD gegenüber 439,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie, gegenüber 8,99 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,79 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
