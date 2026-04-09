Erste Schätzungen: Cargotec informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cargotec äußert sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,500 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 EUR erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 411,5 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 380,4 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,54 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,55 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,55 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at