Cargotec Aktie
WKN DE: A14W0S / ISIN: US14179X1037
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cargotec legt Quartalsergebnis vor
Cargotec äußert sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,461 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 572,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 41,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cargotec Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh -B-
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Cargotec legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Cargotec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Cargotec legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Cargotec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cargotec Oyj (B) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Sh -B-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.