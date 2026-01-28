Erste Schätzungen: Cargotec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cargotec wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,569 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,500 EUR je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 412,4 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 375,5 Millionen EUR aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 16,62 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,65 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at