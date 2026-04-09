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Cargotec Aktie

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WKN DE: A14W0S / ISIN: US14179X1037

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cargotec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cargotec wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,296 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Cargotec soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 448,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 433,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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