Erste Schätzungen: Cargotec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cargotec wird voraussichtlich am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,603 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cargotec 0,760 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 396,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 402,0 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,79 EUR im Vergleich zu 2,55 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,74 Milliarden EUR, gegenüber 1,55 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at