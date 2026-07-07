Erste Schätzungen: Cargotec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cargotec präsentiert in der voraussichtlich am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,346 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cargotec 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Cargotec 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 455,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cargotec 455,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD im Vergleich zu 1,44 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at