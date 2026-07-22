Erste Schätzungen: CarGurus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CarGurus lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,613 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 249,9 Millionen USD gegenüber 234,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,55 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 907,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at