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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CarGurus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CarGurus lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CarGurus die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,569 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CarGurus 0,370 USD je Aktie eingenommen.

CarGurus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 243,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 907,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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