CarGurus Aktie

CarGurus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DX5H / ISIN: US1417881091

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: CarGurus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CarGurus wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass CarGurus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,633 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll CarGurus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 239,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,200 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 936,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 894,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CarGurus Inc

Analysen zu CarGurus Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

CarGurus Inc 23,80 -2,46% CarGurus Inc

