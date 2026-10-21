Erste Schätzungen: CARIS Life Sciences präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CARIS Life Sciences lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,028 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 255,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 216,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,120 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,03 Milliarden USD, gegenüber 812,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at