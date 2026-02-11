Erste Schätzungen: CARIS Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CARIS Life Sciences gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,034 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CARIS Life Sciences -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 81,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 236,4 Millionen USD gegenüber 129,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,024 USD je Aktie, gegenüber -1,350 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 755,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 412,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

