Erste Schätzungen: CARIS Life Sciences vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CARIS Life Sciences wird voraussichtlich am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -7,970 USD je Aktie erzielt worden.

CARIS Life Sciences soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 238,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahr waren -3,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 1,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 812,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at