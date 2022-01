Erste Schätzungen: Carlsberg AS (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Carlsberg AS (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 04.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,289 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,283 USD je Aktie erzielt worden.

Carlsberg AS (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie, gegenüber 1,41 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 10,20 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at