Erste Schätzungen: Carlyle Group präsentiert Quartalsergebnisse

Carlyle Group gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,965 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,01 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,18 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,79 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at