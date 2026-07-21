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WKN DE: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Carlyle Group präsentiert Quartalsergebnisse

Carlyle Group lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,919 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Carlyle Group noch 0,870 USD je Aktie eingenommen.

Carlyle Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 919,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 42,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,18 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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