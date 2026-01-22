Carlyle Group Aktie

Carlyle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Carlyle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Carlyle Group öffnet voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,03 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,83 Milliarden USD, gegenüber 5,29 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

