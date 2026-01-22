Carlyle Group Aktie
WKN DE: A2PXCR / ISIN: US14316J1088
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Carlyle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Carlyle Group öffnet voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Milliarden USD umgesetzt.
15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,03 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,77 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,83 Milliarden USD, gegenüber 5,29 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carlyle Group
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Carlyle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Carlyle Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Carlyle Group
Aktien in diesem Artikel
|Carlyle Group
|52,18
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.