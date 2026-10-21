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WKN DE: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carlyle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Carlyle Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,987 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Carlyle Group 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 920,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 171,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carlyle Group 339,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,18 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,79 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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