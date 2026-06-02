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02.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CarMax legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CarMax äußert sich voraussichtlich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,957 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CarMax 1,38 USD je Aktie eingenommen.

CarMax soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 25,93 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 27,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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