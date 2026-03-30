Erste Schätzungen: CarMax präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CarMax wird sich voraussichtlich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,64 Milliarden USD – ein Minus von 12,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CarMax 6,47 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie, gegenüber 3,21 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 25,59 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 28,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at