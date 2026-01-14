Carpenter Technology Aktie
Erste Schätzungen: Carpenter Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Carpenter Technology wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Carpenter Technology noch 1,66 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 712,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Carpenter Technology einen Umsatz von 676,9 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,92 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,42 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
