Carpenter Technology Aktie

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WKN: 858605 / ISIN: US1442851036

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Carpenter Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carpenter Technology wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,04 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 25,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,43 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 12,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 828,7 Millionen USD gegenüber 733,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,34 USD, wohingegen im Vorjahr noch 10,52 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,49 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,12 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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