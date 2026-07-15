Erste Schätzungen: Carpenter Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carpenter Technology wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,09 USD aus. Im letzten Jahr hatte Carpenter Technology einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,26 Prozent auf 863,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 755,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,59 USD, gegenüber 7,42 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at