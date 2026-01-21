Erste Schätzungen: Carrier Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carrier Global wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,365 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carrier Global noch ein Gewinn pro Aktie von 2,82 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,99 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,61 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,49 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at