Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A2P1UY / ISIN: US14448C1045
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Carrier Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Carrier Global wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,506 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Carrier Global in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 5,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie, gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 21,93 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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