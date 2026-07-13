Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A2P1UY / ISIN: US14448C1045
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Carrier Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Carrier Global wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,815 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carrier Global noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.
19 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,01 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie, gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 22,29 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Carrier Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert mittags (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: Carrier Global legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.04.26
|S&P 500-Papier Carrier Global-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Carrier Global-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15.04.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)