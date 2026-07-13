Erste Schätzungen: Carrier Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carrier Global wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,815 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carrier Global noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

19 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,01 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie, gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 22,29 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at