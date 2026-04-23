Erste Schätzungen: Carscom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Carscom öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,461 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Carscom noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 180,2 Millionen USD gegenüber 179,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,320 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 730,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 723,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at