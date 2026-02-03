Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Carvana legt Quartalsergebnis vor
Carvana wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Carvana im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,560 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 47,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,55 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 19,97 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
