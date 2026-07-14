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WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carvana legt Quartalsergebnis vor

Carvana wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,382 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 46,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 41,83 Prozent auf 6,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Carvana noch 4,84 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,69 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 27,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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