Carvana Aktie

Carvana für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Carvana stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Carvana lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carvana noch ein Gewinn pro Aktie von 1,51 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,02 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 42,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Carvana einen Umsatz von 4,23 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,37 USD aus. Im Vorjahr waren 8,45 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 26,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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