Caesars Entertainment Aktie

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WKN DE: A2P92E / ISIN: US12769G1004

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Caesars Entertainment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Caesars Entertainment wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,244 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Caesars Entertainment noch -0,540 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,79 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,216 USD, gegenüber -2,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 11,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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