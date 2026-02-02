Erste Schätzungen: Caesars Entertainment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Caesars Entertainment lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Caesars Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,151 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,80 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,89 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,332 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 11,46 Milliarden USD, gegenüber 11,25 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at