Erste Schätzungen: Caesars Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Caesars Entertainment lädt voraussichtlich am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,390 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,91 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,97 Milliarden USD aus.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,508 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,82 Milliarden USD, gegenüber 11,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at