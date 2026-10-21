Cascades Aktie
WKN: 910859 / ISIN: CA1469001053
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cascades legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cascades wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,435 CAD je Aktie gegenüber 0,290 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,29 Milliarden CAD gegenüber 1,24 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,700 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,94 Milliarden CAD, gegenüber 4,78 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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