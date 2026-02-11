Erste Schätzungen: Cascades legt Quartalsergebnis vor

Cascades lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 CAD gegenüber -0,130 CAD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cascades in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,21 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,21 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,310 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,78 Milliarden CAD, gegenüber 4,70 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

