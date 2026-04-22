Erste Schätzungen: Cascades stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cascades präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,098 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cascades 0,070 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Cascades nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,15 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,15 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,700 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,79 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,78 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at