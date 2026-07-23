Erste Schätzungen: Cascades verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cascades stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,073 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cascades noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Cascades im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,880 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,700 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,83 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,78 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at