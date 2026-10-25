Casella Waste Systems Aktie

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WKN: 910249 / ISIN: US1474481041

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Casella Waste Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Casella Waste Systems stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,423 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Casella Waste Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Casella Waste Systems soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 563,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 2,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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