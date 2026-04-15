Erste Schätzungen: Casella Waste Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Casella Waste Systems lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,175 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 454,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 417,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,84 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at