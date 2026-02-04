Casella Waste Systems Aktie

Casella Waste Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910249 / ISIN: US1474481041

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Casella Waste Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Casella Waste Systems wird sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,247 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Casella Waste Systems ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 427,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Casella Waste Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 471,0 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

