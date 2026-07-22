Casella Waste Systems Aktie

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WKN: 910249 / ISIN: US1474481041

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Casella Waste Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Casella Waste Systems wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,356 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Casella Waste Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,13 Prozent auf 526,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 465,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,84 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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