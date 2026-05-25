Erste Schätzungen: Caseys General Stores legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Caseys General Stores wird voraussichtlich am 09.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,33 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Caseys General Stores 2,63 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Caseys General Stores 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,24 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Caseys General Stores 3,99 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,13 USD, gegenüber 14,64 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 17,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 15,94 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at