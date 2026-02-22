Erste Schätzungen: Caseys General Stores präsentiert Quartalsergebnisse

Caseys General Stores wird voraussichtlich am 09.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Caseys General Stores noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,08 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 14,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at