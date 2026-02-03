Castellum ABShs Aktie

Castellum ABShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906997 / ISIN: SE0000379190

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Castellum A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Castellum A präsentiert in der voraussichtlich am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,07 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Castellum A einen Gewinn von 4,04 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Castellum A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,38 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,44 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,07 SEK, gegenüber 4,79 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 9,44 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,73 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Castellum ABShs 10,50 0,43% Castellum ABShs

