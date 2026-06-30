Erste Schätzungen: Castellum A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Castellum A lässt sich voraussichtlich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Castellum A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,27 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Castellum A einen Gewinn von 0,380 SEK je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,32 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,40 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,58 SEK im Vergleich zu 1,91 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 9,17 Milliarden SEK, gegenüber 9,57 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at