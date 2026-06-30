Castellum ABShs Aktie

Castellum ABShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906997 / ISIN: SE0000379190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Castellum A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Castellum A lässt sich voraussichtlich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Castellum A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,27 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Castellum A einen Gewinn von 0,380 SEK je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,32 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,40 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,58 SEK im Vergleich zu 1,91 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 9,17 Milliarden SEK, gegenüber 9,57 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Castellum ABShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Castellum ABShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Castellum ABShs 11,24 0,18% Castellum ABShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX fester -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen