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Castellum AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie

Castellum AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DP55 / ISIN: US1483832010

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Castellum Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Castellum Un wird voraussichtlich am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,433 USD aus. Im letzten Jahr hatte Castellum Un einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 256,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 223,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD im Vergleich zu 0,390 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD, gegenüber 975,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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