Castellum AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie

Castellum AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DP55 / ISIN: US1483832010

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Castellum Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Castellum Un wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,448 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Castellum Un in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 256,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 226,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD im Vergleich zu 0,910 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 920,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
