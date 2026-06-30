Erste Schätzungen: Castellum Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Castellum Un wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,488 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 250,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 248,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 982,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 975,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at